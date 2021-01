Mortal Kombat : le reboot ciné se dévoile Mortal Kombat : le reboot ciné se dévoile

On savait depuis le mois dernier que le reboot cinématographique de Mortal Kombat (donc sans Christophe Lambert) sortirait le 14 avril 2021 chez nous, cette date ne prenant évidemment pas en compte les risques de report pour « vous savez quoi », et on accueille aujourd'hui les premières images que voici.



Un film chapeauté par James Wan (Insidious, Aquaman…), et réalisé par Simon McQuoid dont cette nouvelle adaptation sera son premier pas derrière la caméra. On croise maintenant les doigts pour un meilleur résultat que le premier (qui reste culte d'une certaine façon), et surtout ceux qui ont suivi.