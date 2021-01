The King of Fighters XV : les premiers visuels The King of Fighters XV : les premiers visuels

Ce n'était pas un fake mais bien une fuite d'un kit de presse (espagnol si vous voulez tout savoir) : voici les premiers visuels de The King of Fighters XV qui permet d'apprendre que le titre sortira dans le courant de l'année, sur des supports encore non annoncés même si vu le passif récent, on peut au moins parier sur une triplette PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.



Une confirmation officielle ne devrait plus tarder, avec le trailer qui va avec.