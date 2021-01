Naughty Dog : Richard Cambier et le concepteur multi d'Uncharted 4 sur un nouveau projet Naughty Dog : Richard Cambier et le concepteur multi d'Uncharted 4 sur un nouveau projet

The Last of Us : Part II est encore tout frais donc ce n'est pas encore demain la veille que nous verrons la couleur du prochain projet de Naughty Dog (hormis bien sûr une éventuelle upgrade PS5, pourquoi pas), nous laissant entre temps analyser les indices comme aujourd'hui une légère modification dans l'organigramme avec la nomination au poste de réalisateur de Richard Cambier, épaulé (en co-réalisateur) par Vinit Argawal.



Le premier a notamment fait ses armes sur les différents projets des Dogs depuis 2010 (donc Uncharted à partir du 3 et les deux TLOU) mais c'est le second profil qui porte intérêt puisque Argawal est spécialisé dans le multijoueur, s'étant longuement attardé sur celui de Uncharted 4 et son suivi.



Dès lors, difficile de ne pas trouver échos aux « ambitions online » promises par Naughty Dog il y a environ 18 mois, expliquant à l'époque vouloir faire de The Last of Us : Part II une expérience purement solo contrairement au premier épisode, pour concevoir un projet multi totalement à part sans jamais rien promettre sur son cadre : absolument rien ne dit pour le moment que ça aura rapport avec The Last of Us, ni même Uncharted d'ailleurs.