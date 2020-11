PS VR ''2'' : Sony dépose un nouveau brevet

Loin d'être encore officialisé même si l'on se doute que ça finira par arriver un jour ou l'autre, le « PlayStation VR 2 » ou quel que soit son nom revient dans l'actualité avec un nouveau dépôt de brevet de la part de Sony (effectué le 24 novembre), découvert par le siteet qui vient apporter quelques détails d'intention :- Compatible PC et supports PlayStation- Meilleur confort et répartition de poids pour des sessions plus longues- Capteur qui indiquera si le casque est bien porté- Présence de LED- Présence de capteurs haptiques directement intégrés au casque- Présence de hauts-parleurs, là encore directement intégrés- Un second modèle, plus proche de la paire de lunettes, est également brevetéAlors attention, comme souvent dans ce genre de cas, le brevet ne mènera pas forcément à quelque chose de réel, qu'il y ait un nouveau casque ou non, mais on croise les doigts pour que Sony dégaine sa nouvelle génération VR aussi rapidement que possible (avec la meilleure résolution qui va avec), ce qui sera toujours l'occasion de redécouvriret autresous un tout nouveau jour.