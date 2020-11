Game Pass : Spencer évoque l'arrivée du service sur TV et le financement des jeux Game Pass : Spencer évoque l'arrivée du service sur TV et le financement des jeux

S'entretenant avec The Verge dans le cadre du lancement récent des Xbox Series, Phil Spencer est venu parler Game Pass, son service phare aux 15 millions d'abonnés (du moins selon le dernier rapport qui date un peu), permettant d'apprendre que :



- Le Game Pass via xCloud devrait arriver sur TV courant 2021, Spencer évoquant les « 12 prochains mois » pour voir l'application arriver dans nos salons, qui ne demandera du coup qu'une manette, une (bonne) connexion internet et forcément l'abonnement qui va avec.



- On nous évoque également le fonctionnement du financement des tiers/développeurs où Spencer reconnaît que la majeure partie des studios préfèrent obtenir une somme fixe d'entrée en fonction du produit, surtout quand il s'agit d'une arrivée dans le service dès le jour du lancement. Cela assure une rentabilité minimum pour le développeur généralement indé, sans qu'il y ait besoin d'accord d'exclusivité.



- Néanmoins, Microsoft souhaite se montrer très souple et pour certains jeux, lorsque l'éditeur ou le studio est sûr de son coup, il y a la méthode du « temps de jeu » : plus le produit rencontre d'audience sur la longueur, plus ça peut lui rapporter (et donc à Microsoft aussi puisque cela signifie le maintien d'abonnés).



Phil Spencer évoque enfin son envie de continuer à proposer des jeux dès le lancement, estimant que des millions de joueurs peuvent être attiré par un jeu sans oser franchir le pas des 60 dollars à cause de l'inconnu, notamment pour un certain Microsoft Flight Simulator qui n'est pas vraiment « tout public » malgré sa beauté graphique.



Enfin, il continue d'appuyer le fait que quoi qu'il arrive, le Game Pass reste une vitrine marketing pour les tiers qui bénéficie sans surcoût d'une belle publicité de la part des abonnés qui n'hésitent pas à passer par Twitch & co : on rappelle par exemple que Descenders a vu ses ventes (tous supports confondus) multipliées par cinq après son arrivée dans le Game Pass.