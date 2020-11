Xbox Series : meilleur démarrage pour la marque Xbox Series : meilleur démarrage pour la marque

C'est acté et annoncé par Phil Spencer : pour ses 24h de lancement, la Xbox Series X/S a effectué le meilleur lancement de l'histoire de la marque malgré les problèmes de stock habituels, et on peut donc considérer qu'elle a fait mieux que la Xbox One, qui certes n'avait pas le Japon au départ (mais ce n'est pas ce pays qui doit changer grand-chose aux données).



En revanche, ça s'est jouer sur les mots et on évitera donc les comparos avec la Xbox 360 : ses premières 24h de carrière ne concernaient que le territoire US, puisque lancée chez nous seulement deux semaines plus tard.



Reste donc un bon démarrage théoriquement, malheureusement sans chiffre pour le moment.