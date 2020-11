Insomniac Games confirme que Ratchet & Clank : Rift Apart ne sera PAS cross-gen Insomniac Games confirme que Ratchet & Clank : Rift Apart ne sera PAS cross-gen

Malgré les déclarations de Jim Ryan sur le fait qu'il faut s'attendre à du cross-gen pour encore quelques temps entre la PlayStation 4 et la nouvelle-venue PlayStation 5, il y aura tout de même des exclusivités fermement Next Gen dans le lot, et c'est ainsi interrogé par la communauté que Insomniac Games a tenu à confirmer que Ratchet & Clank : Rift Apart sortirait uniquement sur PS5 pour des raisons de game-design : le fait de passer constamment d'un monde à l'autre de manière instantanée (grâce au SSD) demanderait de tout retravailler pour adapter le jeu sur PS4.



Ratchet & Clank : Rift Apart qu'on verra arriver quelque part en 2021.