Actualité Xbox

Dans un entretien accordé à. Le mot d’ordre est assez clair :. Ce dernier point n’est pas explicitement formulé ainsi, mais il ressort assez nettement de l’ensemble.Premier symbole :Une évidence sur le papier, mais visiblement assez difficile à maintenir quand on a passé des années à expliquer que la console n’était plus vraiment le centre du sujet.qui visait à montrer que n’importe quel appareil pouvait devenir une porte d’entrée vers l’écosystème Xbox, a d’ailleurs été abandonnée. Là encore, le signal est intéressant. L’idée n’était pas absurde sur le fond, mais elle avait fini par renforcer une impression déjà bien installée :. Le nouveau discours tente donc de rééquilibrer les choses, sans pour autant renier l’ambition multiplateforme. Un exercice toujours délicat quand il faut rassurer les joueurs console tout en expliquant que l’avenir dépasse largement la console.. Autrement dit,, ce qui a au moins le mérite de confirmer que tout n’était pas exactement gravé dans le marbre jusque là.. La formulation est prudente, mais elle laisse entendre queCe changement est loin d’être anodin.. Le revoir sortir de cette logique aussi vite suggère que l’équation économique était plus complexe que le discours marketing ne le laissait entendre. Ce n’est pas forcément un reniement, mais c’est au minimum un ajustement sérieux. Et dans le cas d’un service qui devait redéfinir l’accès au jeu vidéo, l’ajustement mérite d’être noté.. Difficile de contester le programme.. Là encore, l’ambition est saine.L’autre passage important concerne. C’est probablement l’un des constats les plus révélateurs de l’entretien. Quand une entreprise doit réaffirmer son engagement envers sa propre console, c’est rarement parce que tout allait parfaitement de soi.veut manifestement garder cette possibilité dans le champ des hypothèses, sans encore en assumer publiquement les implications économiques. L’ouverture est toujours plus simple à vendre quand personne ne demande encore qui prend la commission.adoptera, selon elle, une approche stratégique et basée sur les données. Le propos est mesuré, mais il confirme surtout que. Et. Le dilemme est donc assez clair entre préserver la valeur symbolique de l’écosystème Xbox, ou aller chercher les revenus là où les joueurs répondent présent.C’est là que le numéro d’équilibriste devient intéressant.. La logique économique est compréhensible avec des coûts de développement toujours plus élevés, limiter artificiellement l’audience de certains titres devient plus difficile à justifier.Le mémo interne reconnaît d’ailleurs plusieurs tensions :Le terme est révélateur.. C’est même toute la difficulté actuelle de Xbox : être très puissant sur le papier, sans toujours donner l’impression de maîtriser son récit.La conclusion d’Asha Sharma tient en une formule :L’ambition reste donc immense, mais le discours semble désormais moins porté par l’idée de dissoudre Xbox partout que par celle de lui redonner un centre. C’est une nuance importante.Elle doit aussi représenter quelque chose de clair pour les joueurs.. Mais après des années de repositionnements successifs, le vrai défi ne sera pas de produire un nouveau discours. Ce sera de faire en sorte que les joueurs n’aient plus besoin d’un entretien de 28 minutes pour comprendre ce que Xbox veut être.