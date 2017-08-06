profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 02/16/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3989
visites since opening : 16558116
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Multi] Under The Island / Lancement
Aventure





Éditeur : Slime King Games
Développeur : Studio Doodal
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/Switch
Langues : Anglais / Allemand / Japonais / Chinois.

Levez le voile sur un mystère englouti et incarnez Nia, une nouvelle arrivante sur l’île Seashell. Faites équipe avec Avocado, une habitante de l’île, pour enquêter sur un destin funeste : l’île est vouée à sombrer sous l’océan !
Explorez des régions hautes en couleur, affrontez d’étranges créatures et révélez des mystères anciens qui pourraient menacer votre nouveau foyer.


Steam (Demo dispo)
Quelques tests :
OpenCritic 81%
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    churos45, gareauxloups
    posted the 02/16/2026 at 06:30 PM by nicolasgourry
    comments (0)
