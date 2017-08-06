description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Slime King Games
Développeur : Studio Doodal
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/Switch
Langues : Anglais / Allemand / Japonais / Chinois.
Levez le voile sur un mystère englouti et incarnez Nia, une nouvelle arrivante sur l’île Seashell. Faites équipe avec Avocado, une habitante de l’île, pour enquêter sur un destin funeste : l’île est vouée à sombrer sous l’océan !
Explorez des régions hautes en couleur, affrontez d’étranges créatures et révélez des mystères anciens qui pourraient menacer votre nouveau foyer.