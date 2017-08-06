Éditeur : Slime King Games

Développeur : Studio Doodal

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/Switch

Langues : Anglais / Allemand / Japonais / Chinois.

Levez le voile sur un mystère englouti et incarnez Nia, une nouvelle arrivante sur l’île Seashell. Faites équipe avec Avocado, une habitante de l’île, pour enquêter sur un destin funeste : l’île est vouée à sombrer sous l’océan !Explorez des régions hautes en couleur, affrontez d’étranges créatures et révélez des mystères anciens qui pourraient menacer votre nouveau foyer.