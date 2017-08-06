Éditeur : Solypon

Développeur : Solypon

Genre : Action

Prévu sur PC

Date de sortie : 2027

Dans le futur lointain de l'année 2401, vous êtes un simple mercenaire pour la corporation 'PASSWORD,' envoyé au célèbre centre de recherche 'UNDERDOG CORP.' Cependant, le centre est déjà envahi par des sujets d'expérimentation rendus fous par les expériences humaines. En tant que mercenaire sans nom, vous devez naviguer à travers l'installation périlleuse, en recueillant des preuves pour exposer 'UNDERDOG CORP.' Si la survie est importante, n'oubliez pas que la priorité est de mener à bien votre mission.