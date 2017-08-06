profile
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 02/15/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[PC] The Irony / Trailer
Action




Éditeur : Solypon
Développeur : Solypon
Genre : Action
Prévu sur PC
Date de sortie : 2027

Dans le futur lointain de l'année 2401, vous êtes un simple mercenaire pour la corporation 'PASSWORD,' envoyé au célèbre centre de recherche 'UNDERDOG CORP.' Cependant, le centre est déjà envahi par des sujets d'expérimentation rendus fous par les expériences humaines. En tant que mercenaire sans nom, vous devez naviguer à travers l'installation périlleuse, en recueillant des preuves pour exposer 'UNDERDOG CORP.' Si la survie est importante, n'oubliez pas que la priorité est de mener à bien votre mission.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=2LUP4CcG86Q
    3
    Likes
    Who likes this ?
    solarr, iglooo, gareauxloups
    posted the 02/04/2026 at 08:10 PM by nicolasgourry
