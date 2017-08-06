Éditeur : Humble Games

Développeur : Dead Mage

Genre : Action/Rogue-Like

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol Japonais / Polonais / Portugais / Chinois / Coréen / Turc.

À l'ère des mythes et de la magie, d'ambitieux magiciens du monde entier se rassemblent pour surmonter l'épreuve périlleuse du voyage jusqu'aux terres flottantes. Ils espèrent ainsi prouver qu'ils sont dignes de contrôler le fabuleux calice de l'immortalité. Ils sont nombreux, mais la plupart d'entre eux vont échouer. Seuls ceux qui maîtrisent réellement les forces élémentaires chaotiques des arcanes pourront entrer dans la légende !