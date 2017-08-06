Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[Switch] Wizard of Legend 2 / Lancement
Action





Éditeur : Humble Games
Développeur : Dead Mage
Genre : Action/Rogue-Like
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol Japonais / Polonais / Portugais / Chinois / Coréen / Turc.

À l'ère des mythes et de la magie, d'ambitieux magiciens du monde entier se rassemblent pour surmonter l'épreuve périlleuse du voyage jusqu'aux terres flottantes. Ils espèrent ainsi prouver qu'ils sont dignes de contrôler le fabuleux calice de l'immortalité. Ils sont nombreux, mais la plupart d'entre eux vont échouer. Seuls ceux qui maîtrisent réellement les forces élémentaires chaotiques des arcanes pourront entrer dans la légende !


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 85%
https://www.youtube.com/watch?v=jK-7AmRMjG0
