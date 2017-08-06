description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Humble Games
Développeur : Dead Mage
Genre : Action/Rogue-Like
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol Japonais / Polonais / Portugais / Chinois / Coréen / Turc.
À l'ère des mythes et de la magie, d'ambitieux magiciens du monde entier se rassemblent pour surmonter l'épreuve périlleuse du voyage jusqu'aux terres flottantes. Ils espèrent ainsi prouver qu'ils sont dignes de contrôler le fabuleux calice de l'immortalité. Ils sont nombreux, mais la plupart d'entre eux vont échouer. Seuls ceux qui maîtrisent réellement les forces élémentaires chaotiques des arcanes pourront entrer dans la légende !