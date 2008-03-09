profile
The Elder Scrolls VI : c'est toujours pas pour maintenant selon Bethesda
Actualité générale


Sept ans après son annonce à l’E3 2018, The Elder Scrolls VI demeure une chimère. Todd Howard, directeur des Bethesda Game Studios, a confirmé dans une interview à GQ que le jeu était encore "très loin" de sa sortie. Une déclaration qui refroidira sans doute les plus optimistes...

"Je préfère annoncer un jeu et le sortir peu après. Mon idéal, ce serait qu’un jour, il apparaisse simplement", explique Howard, prêchant la patience et reconnaissant implicitement que l’annonce de 2018 était prématurée.

Pour le moment, Bethesda concentre ses ressources sur la franchise Fallout, entre le suivi de Fallout 76, le développement de contenus additionnels, et les rumeurs insistantes d’un remaster de Fallout 3. Autrement dit le retour de The Elder Scrolls n’est pas pour demain, et encore moins pour la génération de consoles actuelle.

Howard concède d’ailleurs qu’il aurait "probablement du annoncer le jeu plus discrètement". Une lucidité tardive, mais qui résume bien la situation : The Elder Scrolls VI reste plus une promesse qu’un projet concret aux yeux du grand public.

En attendant, Bethesda ne laisse pas complètement les fans de fantasy orphelins : entre Skyrim Anniversary Edition et ses multiples portages, la récente remasterisation de Oblivion, la série reste bien présente… parfois même un peu trop. Et à ce rythme, on ne serait pas surpris de voir débarquer un “Skyrim : Ultimate Edition” sur la prochaine génération de machines, livrée avec un mug collector et compatibilité avec frigo connecté.

Reste que Todd Howard l’a répété : The Elder Scrolls VI sera bien le prochain grand titre original du studio, avant Fallout 5. Une manière de dire que le projet n’a pas été abandonné, simplement repoussé à un horizon indéterminé. Et d’ici là, on aura sans doute le temps de refaire Skyrim “une dernière fois”… sur au moins deux générations de machines.
VGC - https://www.videogameschronicle.com/news/7-years-after-it-was-announced-the-elder-scrolls-6-is-still-a-long-way-off-todd-howard-says/
    posted the 11/10/2025 at 04:05 PM by liquidus
    liquidus posted the 11/10/2025 at 04:13 PM
    zboubi480 Et GTA V
    shanks posted the 11/10/2025 at 04:38 PM
    Personnellement j'ai perdu espoir, c'est plus simple
    k13a posted the 11/10/2025 at 04:41 PM
    The Elder Scrolls VI est en full production depuis 2023. À mon avis il devrait arriver dans deux, voir 3 ans. Il ne veut pas annoncer la date avant qu'elle soit coulé dans le béton. Todd semble même indiquer qu'il pourrait le shadow drop comme pour le remake d'Oblivion.
    shanks posted the 11/10/2025 at 04:42 PM
    k13a
    Shadow-drop TESVI, t'es sérieux ?

    Fallout 3 Remastered à la rigueur.
    k13a posted the 11/10/2025 at 04:47 PM
    shanks Je n'y crois pas trop non plus mais il laisse sous entrendre que ça pourrait être le cas.
    rogeraf posted the 11/10/2025 at 05:08 PM
    Je serais prêt pour la PS8
    judebox posted the 11/10/2025 at 05:25 PM
    Ils n’auraient pas dû perdre du temps avec Starfield, pour ce que ça a donné…
    marcelpatulacci posted the 11/10/2025 at 05:27 PM
    rogeraf la PS8 sera une app/logiciel pour PC
    sonilka posted the 11/10/2025 at 05:29 PM
    The Elder Scrolls VI sera bien le prochain grand titre original du studio, avant Fallout 5

    Autrement dit, Bethesda n'a strictement rien dans sa besace mise à part du remaster ou du dlc pour les 2 prochaines années au moins. Le tout après n'avoir sorti qu'un seul gros projet (Starfield) sur la génération en cours. Remarque ils gardent le rythme par rapport à la gen précédente puisqu'ils n'avaient pondu que F4 et F76 comme "gros" jeux. Des jeux à la structure similaire et datant de 2006.
    rogeraf posted the 11/10/2025 at 05:32 PM
    marcelpatulacci Une petite appli dans ton SmartPhone 16k, 480 hertz
    thedoctor posted the 11/10/2025 at 05:36 PM
    2030
    jenicris posted the 11/10/2025 at 06:11 PM
    Annoncé beaucoup trop tot. Le jeu sere sûrement très bon mais que c'est long...
    grimraven posted the 11/10/2025 at 06:26 PM
    il arrivera quand il arrivera , franchement à ce stade de l'attente mieux vaut eviter d'y penser ça sortira que plus vite.... entre temps on laaaaargement de quoi faire pour cette fin d'année et pour 2026
    momotaros posted the 11/10/2025 at 06:44 PM
    Qu'ils se mangent un leak à la GTA ou Wolverine, ça leur fera le cul

    C'est vraiment abusé d'avoir annoncé ce jeu il y a 7 ans avec juste un tease et depuis, rien
    mattewlogan posted the 11/10/2025 at 07:36 PM
    Relou
    keiku posted the 11/11/2025 at 06:10 AM
    donc 2031, parce que 20 ans c'est un chiffre rond
