Sept ans après son annonce à l’E3 2018, The Elder Scrolls VI demeure une chimère
. Todd Howard
, directeur des Bethesda Game Studios
, a confirmé dans une interview à GQ que le jeu était encore "très loin" de sa sortie. Une déclaration qui refroidira sans doute les plus optimistes...
"Je préfère annoncer un jeu et le sortir peu après. Mon idéal, ce serait qu’un jour, il apparaisse simplement"
, explique Howard
, prêchant la patience et reconnaissant implicitement que l’annonce de 2018 était prématurée
.
Pour le moment, Bethesda concentre ses ressources sur la franchise Fallout, entre le suivi de Fallout 76, le développement de contenus additionnels, et les rumeurs insistantes d’un remaster de Fallout 3
. Autrement dit le retour de The Elder Scrolls n’est pas pour demain
, et encore moins pour la génération de consoles actuelle.
Howard concède d’ailleurs qu’il aurait "probablement du annoncer le jeu plus discrètement"
. Une lucidité tardive, mais qui résume bien la situation : The Elder Scrolls VI reste plus une promesse qu’un projet concret aux yeux du grand public
.
En attendant, Bethesda ne laisse pas complètement les fans de fantasy orphelins : entre Skyrim Anniversary Edition et ses multiples portages, la récente remasterisation de Oblivion, la série reste bien présente… parfois même un peu trop
. Et à ce rythme, on ne serait pas surpris de voir débarquer un “Skyrim : Ultimate Edition
” sur la prochaine génération de machines, livrée avec un mug collector et compatibilité avec frigo connecté.
Reste que Todd Howard
l’a répété : The Elder Scrolls VI sera bien le prochain grand titre original du studio, avant Fallout 5
. Une manière de dire que le projet n’a pas été abandonné, simplement repoussé à un horizon indéterminé. Et d’ici là, on aura sans doute le temps de refaire Skyrim “une dernière fois”… sur au moins deux générations de machines
.