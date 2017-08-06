description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : ProbablyMonsters
Développeur : ProbablyMonsters
Genre : Plateforme
Disponible Switch
Prévu sur PC/NS2
Date de sortie : 9 Décembre 2025
Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Japonais / Chinois / Coréen.
Vous venez de vous écraser sur une planète extraterrestre avec votre partenaire. Sur ce monde qui recèle une puissante magie, et où la réalité est sur le point de s’effondrer, deux créatures magiques font de vous leurs héros. Pour sauver la planète, vous allez devoir combattre, mourir et vous lier avec les Cœurs d’orage pour vous relever et revenir plus forts, plus acharnés, et bientôt inarrêtables.
Switch 2
Mise à niveau / Gratuit
-60FPS
-Support HDR
-Gameshare
PS : Une démo disponible le 25 Novembre 2025 pour PC/Switch/NS2