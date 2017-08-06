Éditeur : Chute Apps

Développeur : Chute Apps

Genre : RTS

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

C'est un jeu de survie et de construction de base dans un monde envahi par des dinosaures.Gérez votre colonie, combattez des hordes, élevez et montez vos propres dinos, débloquez des améliorations et luttez pour l’humanité.