Dans un monde oublié, rongé par les radiations et les secrets, une IA est la dernière barrière entre le salut et l’effondrement. Explorez Toska, un labyrinthe nucléaire hanté, où les échos du passé rencontrent un mystère venu d’ailleurs. Pourrez-vous déjouer l’inconnu et nous sauver tous ?

posted the 07/18/2025 at 09:55 AM by nicolasgourry