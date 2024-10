Tests

Je ne dirais pas me souvenir de chaque séquence dud’époque, mais je me rappellerais en revanche de l’attente que cette suite m’a procuré par ses fabuleuses bande-annonces, au point de pousser à l’achat Day One -ce qui était facile quand on revendait ses vieilleries d’occasion- et ensuite taper une nuit blanche dessus, faisant halluciner ma chère mère, choquée de me voir encore devant l’écran à 6h du matin devant cette expérience « avec des infirmières en porte-jarretelles qui bougent bizarrement ». Plus de 20 ans plus tard, et déjà ça pique psychologiquement, en voici donc le remake dont l’attente fut bien loin d’être identique et j’ose le mea culpa comme bien d’autres d’avoir tapé sur le jeu avant l’heure, pointant néanmoins pour ma défense des circonstances atténuantes : jusqu’à présent, le grand retour den’a donné qu’une expérience web oubliée et un jeu « heureusement » gratuit, et ce n’est quand même pas ma faute sia perdu depuis longtemps son art dans la communication, rien que par le premier trailer orienté action avec une vieille build. Mea culpa encore, mais on avait le droit de s’inquiéter. Quand même (merde).Mais si les craintes étaient légitimes, c’est aussi parce qu’on parlait de, considéré encore aujourd’hui par la majorité comme le meilleur épisode de la franchise et surtout celui doté du scénario le plus malsain si tant est que l’on parvient à s’attarder sur les sous-entendus. Instant contexte : vous incarnez James, veuf depuis 3 ans et incapable de se remettre totalement du décès de sa femme Mary. Et difficile de rebondir d’une façon ou d’une autre quand le plus improbable arrive dans votre boîte aux lettres, précisément une lettre (récente) de Mary, vous invitant à la rejoindre dans la bourgade touristique de Silent Hill où vous aviez passé auparavant de précieux moments. Qu’importe l’absurdité de la situation, qu’importe le fait que Silent Hill soit aujourd’hui abandonnée de tous ses habitants sans raison aucune : pour James, le désespoir devient une utopie et vous voilà aux abords de la ville maudite.Remake oblige, surtout pour un produit aussi vieux, le rendu graphique n’a plus aucun rapport et c’est même un euphémisme tant Silent Hill 2 Remake fait partie des plus beaux survival-horror vus jusqu’à présent, doté d’une vraie proposition artistique certes aidé par le matériau de base que Bloober Team ne trahit que trop rarement. On n’a peut-être pas cette certaine froideur mélancolique mais on ne perd que peu au change pour ce qui est la plus belle copie fournie par le studio, même avec l’indispensable jeu du brouillard hautement angoissant faisant tout le sel de la franchise. Il est juste dommage que le titre ait un peu de mal avec le 60FPS, autant privilégier la Qualité d’ailleurs (jusqu’à la PS5 Pro, on commence à comprendre) et qu’il y a parfois un net abus sur l’éclairage : je ne vais pas cacher que dans certaines séquences, j’ai expressément poussé le curseur de la luminosité tant même la lampe torche ne semblait pas vouloir me sortir des ténèbres opaques.Même sur les protagonistes, bien des craintes se sont envolées même s’il y a quelques mots à dire sur le sujet. Rien à signaler sur Laura qui reste elle-même, alors que Eddie devient un véritable repoussoir physique (c’est voulu), mais c’est clairement un échec pour Angela. Le personnage toujours aussi marquant est pourtant celui qui change le moins sur le doublage, mais jusqu’à la fin, impossible de ne pas voir un gros problème de proportion entre le visage boursouflé et le reste du corps. Incompréhensible. Le débat sera davantage ouvert pour Maria, indéniablement réussie il faut le reconnaître, mais qui a un je-ne-sais-quoi de différent, comme si plus mesurée dans son côté tentatrice. C’est en revanche un gros ouf de soulagement pour James et même les applaudissements pour le studio tant cette nouvelle version surpasse totalement l’original grâce à l’acteur Luke Roberts (doublage comme motion-capture) offrant une magnifique performance, notamment sur les nombreuses expressions faciales. Là encore, on a craché trop vite dans le velouté.Abordons maintenant le jeu lui-même, là où l’on va retrouver bien des qualités, mais aussi quelques défauts entachant sérieusement la copie. Car déjà, il faut bien comprendre que même si l’on ne retirera à aucun moment le statut de remake, nous ne sommes pas non plus dans un travail de fond équivalent à ce quefait avec, avec ici un fil rouge identique et globalement sans surprise majeure pour celui qui aurait déjà retourné un paquet de fois l’original pour obtenir toutes les fins (d’ailleurs de retour en NG+, dont deux inédites).a une structure résolument old-school mais pas forcément désagréable, où vous passerez déjà une partie du temps dans certains quartiers de la ville avec parfois une petite offre de liberté pour fouiner et obtenir munitions, soin et photos à collectionner (jamais plus, et il n’y a d’ailleurs pas de nouvelles armes dans cette version).Et au milieu de tout cela les « donjons » car on peut limiter appeler ça comme tel. Des donjons naturels dans la forme (résidence, prison…), bien moins dans le fond avec des énigmes qui n’ont aucune logique avec le contexte mais nous sommes à Silent Hill donc c’est disons plus pardonnable que de devoir jouer le Da Vinci Code en plein commissariat de. La progression est globalement agréable et on se plaît à fouiner chaque recoin en résolvant diverses énigmes bien que l’on reprochera un certain manque de modernité avec des allures de prétextes sous forme de boucle : entrée dans un « donjon », un mécanisme qui va vous demander de retrouver x éléments dans les différentes pièces, puis souvent une transition à la fin vers une version « dark » de l’endroit (principe très propre à la franchise).Laa fait quelques efforts pour assouplir la progression et n’a surtout pas hésité à apporter de multiples modifications au-delà même des combats qui ressemblent maintenant à quelque chose, par des changements dans les puzzles, des boss plus intéressants et en fermant quelques portes de l’original pour en ouvrir d’autres. Très bonne idée d’ailleurs d’avoir mis des « souvenirs » à récupérer, qui sont en fait des clins d’oeil à ce que proposait la version d’époque. Malgré tout, si on a pris un pied inattendu au regard des craintes, à froid, l’expérience reste aujourd’hui perfectible notamment par un bestiaire très radin (mais les gambettes qui se cachent maintenant dans le décors, c’est quand même rigolo) et un rythme en dents-de-scie. Certains donjons sont inutilement trop longs (la prison…) et la séquence du « cube » vers la fin est clairement de trop, alors qu’il aurait été bien mieux de la remplacer par une zone inédite si les développeurs tenaient vraiment à fournir une durée de vie de qualité pour le genre (une quinzaine d’heures).