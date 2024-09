Éditeur : Datadyne

Développeur : Datadyne

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2026

Langues : Japonais / Anglais

Préparez-vous et rejoignez Fiora, une brillante inventrice dans une quête pour découvrir la vérité derrière une série de disparitions mystérieuses.Alors que la grève des mineurs fait rage, les tensions sont vives et la société minière mobilise ses forces pour réprimer les troubles. Au milieu du chaos, des gens disparaissent à gauche et à droite, et la violence ne fait qu’empirer la situation. Mais Fiora ne se laissera pas distraire.