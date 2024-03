Éditeur : BerserkBoy Games

Développeur : BerserkBoy Games

Genre : Metroidvania/Plateforme

Disponible sur PC/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois.

Dans un avenir lointain... Rendu fou par son obsession pour les orbes de force Berserk, le diabolique Dr. Genos et son armée de sbires d’énergie noire déclarent la guerre aux habitants de la Terre. L’espoir de l’humanité repose sur la Résistance, mais sera-t-elle à la hauteur ? À l’aube du combat, un nouveau héros entre en scène...Kei, une jeune recrue sans expérience, est transformé par la mystérieuse énergie d’orbe en BERSERK BOY ! Alors que l’influence du mal s’étend, Kei sait qu’il doit utiliser ses nouveaux pouvoirs pour vaincre le Dr. Genos et sauver la planète. Car lorsque tout s’écroule, il ne reste plus qu’une seule chose à faire... se déchaîner !