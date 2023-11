Disponible

Shantae Advance : Risky Revolution / 2024Core Keeper / 2024On Your Tail / 2024 / Exclusivité temporaire consoleHowl /The Star Named EOS / Printemps 2024 / Exclusivité temporaire consoleBackpack Hero /Blade Chimera / Printemps 2024 / Exclusivité temporaire consoleA Highland Song / 5 Décembre 2023 / Exclusivité temporaire consoleMoonstone Island / Printemps 2024 / Exclusivité temporaire consoleDeath Trick : Double Blind / 2024 / Démo disponibleOuter Wilds : Archaeologist Edition / 7 Décembre 2023Planet of Lana / Printemps 2024Enjoy the diner // Exclusivité temporaire consoleHeavenly Bodies / Février 2024The Gecko Gods / Printemps 2024Passpartout 2 : The Lost Artist // Exclusivité temporaire consoleUrban Myth Dissolution Center / 2024 / Exclusivité temporaire consoleBraid Anniversary Edition / 30 Avril 2024