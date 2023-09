Éditeur : Rogue Games

Développeur : Plot Twist

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC/XSX/XOne

Prévu sur PS5

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Polonais.

Pour la PS5 (pour l'instant aucune information pour les versions PC/Microsoft) c'est

The Last Case of Benedict Fox : Définitive Edition

-Des améliorations de gameplay.

-Des visuels plus poussés.

-IA devrait être améliorée .

-Nouvelles mécaniques feront leur apparition.

Plongez dans des limbes de souvenirs qui se désagrègent en incarnant Benedict Fox, détective autoproclamé lié à un compagnon démoniaque. Grâce au lien impie vous unissant à ce démon, explorez l'esprit de personnes récemment décédées en quête d'indices qui vous permettront de lever le voile sur les mystères d'un immense manoir décrépit, scène de l'effroyable meurtre d'un jeune couple dont l'enfant a disparu.