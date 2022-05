Éditeur : WildSphere

Développeur : WildSphere

Genre : Horreur/Action

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 17 Juin 2022

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Italien / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Tout commence lorsque vous vous réveillez dans la baignoire d'une chambre d'hôtel, complètement nu, blessé et incapable de vous rappeler de ce qu'il s'est passé. Vous vous souvenez que l'affaire avait mal tourné, mais désormais, la seule chose qui compte est de vous échapper de cet endroit horrifiant, quoi qu'il en coûte. À partir de maintenant, toutes les actions que vous effectuerez vous mèneront à l'une des conclusions de l'histoire. Et sachez une chose : de toutes les possibilités de dénouement, il n'y a qu'une seule bonne manière de s'échapper...Il existe de nombreuses possibilités et manières de résoudre les différents problèmes, ainsi que différentes routes. Certaines de vos actions vous conduiront à des états qui modifieront votre façon de percevoir l'environnement, voire à une issue brutale. N'oubliez pas qu'une mauvaise décision peut faire la différence entre la vie et la mort.