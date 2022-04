Éditeur : Skystone Games

Développeur : The Stonebot Studio / Ludus Games

Genre : Action/Stratégie

Disponible sur PC/Switch

Langue : Anglais

Dans un monde devenu un énième futur post-apocalyptique où l'humanité est distraite par le chaos, la destruction, des mutants rampants et un truc appelé « survivre », quelque chose d'encore plus sinistre se trame...Les toutous du monde entier disparaissent !C'est là qu'arrive Alpha (vous), qui a perdu son meilleur ami canin à un très jeune âge...En voyageant à travers les terres désolées, il surprend des mutants malveillants kidnappant un chiot perdu !Durant cette bataille, il découvre qu'il est capable de comprendre ce que dit le chiot nommé T. Juan !T. Juan rejoint donc Alpha dans cette grande aventure pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à tous les toutous.Il est temps de les rejoindre et mettre ces pattes à l'ouvrage ! Ouaf !