Mise à jour : Gratuite Pour la version PS5, ça permet d'utiliser pleinement les capacités de la DualSense et la résolution 4K. Pour la version XSX, ça permet notamment la résolution 4K à 120 fps. -Si vous possédez déjà la version PS4 ou Xbox One du jeu, vous pouvez télécharger gratuitement la version mise à jour sur votre console Next-Gen-

posted the 04/02/2022 at 11:45 AM by nicolasgourry