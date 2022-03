Éditeur : Retrovibe

Développeur : Buckshot Software

Genre : FPS

Prévu sur PC

Date de sortie : Juin 2022 (Accès Anticipé)

Palmer, disciple dévoué du Sorcier, se réveille dans sa chambre du château. Son maître est introuvable, le château est envahi de démons et il n'a que ses armes bien-aimées pour les arrêter et tirer tout ça au clair. Le jeune sorcier doit respirer un grand coup, recharger ses pistolets et son bâton magique et se lancer dans une expédition pour atteindre la forteresse voisine, qui déverse des hordes de monstres hideux.Le jeu reprend l'histoire là où l'a laissée son prédécesseur et alterne entre les perspectives de trois disciples du Sorcier du premier jeu. Chacun perfectionne sa discipline et a ses propres raisons de vouloir retrouver son ancien maître. Tirant parti de tout ce que leur mentor leur a appris, et grâce à leurs pouvoirs de magie offensive, pyromancie ou magie noire, Palmer, Urd et Kirsten vont maintenant être mis à l'épreuve.