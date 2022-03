Éditeur : The Game Bakers

Développeur : The Game Bakers

Genre : Aventure/RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois / Espagnol.

Mise à jour : Couples

Disponible / Gratuit

il est maintenant possible de jouer un couple hétérosexuel ou homosexuel.

Vous pouvez ncarner les Yu et Kay existants (femme et homme).

Cependant vous pouvez changer le sexe de vos personnages et incarner deux femmes (Yu et une autre version de Kay) ou deux hommes (Kay et une autre version de Yu)

Par le développeur deIls se sont enfuis sur une planète abandonnée pour pouvoir être ensemble.-Jouable en solo ou avec un ami.