Vous incarnez Achtli, une jeune femme qui affronte les colossaux Dieux oubliés. Pour découvrir la vérité qui se cache derrière sa métropole mésoaméricaine futuriste, elle devra retourner le pouvoir des Dieux contre eux, en se déplaçant à travers la ville avec grâce et puissance.

posted the 01/25/2022 at 05:55 PM by nicolasgourry