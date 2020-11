Éditeur : Unfold Games

Développeur : Unfold Games

Genre : Aventure/Horreur

Disponible sur PC (Standard)

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 4 Décembre 2020 (PC/PS4/XOne)

2021 (PS5/XSX/Switch)

Complete Edition

Elle comprend les deux DLC : The Tower et The Crypt.

C'est l'histoire de Lloyd, un garçon qui se rend compte qu'il est en train de rêver.Au grand malheur de Lloyd, le rêve se transforme rapidement en cauchemar et toutes les tentatives pour se réveiller sont vaines. Tout en explorant les recoins les plus sombres de son subconscient, Lloyd apprend comment survivre en détournant les lois de la physique et en manipulant la structure du rêve.