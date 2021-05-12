Resonance: A Plague Tale Legacy 8/10

Cela dit, Resonance se plie à de nombreuses conventions du genre. On se faufile régulièrement dans des passages étroits et l'on progresse lentement le long de corniches. On pénètre dans des zones qui annoncent clairement un affrontement imminent. On dévale des pentes conçues pour empêcher tout retour en arrière et l'on tombe sur des portes trop lourdes pour une seule personne, nous obligeant à aller chercher notre compagnon doté d'une IA avant de poursuivre l'aventure. Pourtant, si la recette qui cimente Resonance est bien connue, ses différents éléments sont d'une qualité exceptionnelle et assemblés avec un savoir-faire quasi inégalé ; c'est le genre de jeu que l'on ne voit plus guère aujourd'hui.



Marvel Tokon: Fighting Souls 8/10

Le fait qu'il y ait suffisamment de contenu à apprécier en dehors des impitoyables salons en ligne et du système de matchmaking signifie que *Tokon* ne peut pas être considéré comme un franc succès pour Sony dans le domaine des jeux « service » — surtout compte tenu des problèmes de performance qui ont entaché la version PC au lancement, l'obligation de créer un compte PlayStation venant encore aggraver la situation. Toutefois, en arrivant la même année qu'un nouvel arc narratif *Spider-Man* et une nouvelle saga *Avengers* au cinéma, *Tokon* marque une nouvelle étape pour ce jeu de combat Marvel, qui n'a jamais été aussi beau. Malgré les agissements de son précédent éditeur, qui menaçait de reléguer son héritage au rang d'anecdote, ce jeu de combat en équipe conserve toute son âme.



Onimusha: Way of the Sword 7/10

Ce n'est pas rédhibitoire, mais on ne peut s'empêcher de penser que *Way of the Sword* est en réalité une aventure explosive et intense de 15 heures qui se fait passer pour un jeu de 25 heures. Bien entendu, les joueurs privilégiant la technique de l'« Issen » peuvent faire l'impasse sur les améliorations et se lancer dans l'aventure avec une fougue qui aurait rendu Musashi fier. Les samouraïs plus conventionnels préféreront quant à eux s'appuyer sur ce filet de sécurité un brin pesant, mus par l'envie de voir — et de survivre à — l'affrontement suivant contre un boss, véritable modèle du genre. Il est regrettable de devoir chipoter sur une durée de vie excessive alors que peu de jeux maîtrisent aussi bien la précision de l'instant.

Resonance: A Plague Tale Legacy – 8Marvel Tokon: Fighting Souls – 8Mortal Shell 2 – 8No More Room In Hell 2 – 8 (indé)Onimusha: Way of the Sword – 7Ambrosia Sky – 7Blood Dungeon – 7 (indé)Halo: Campaign Evolved – 6The Sinking City 2 – 6Servant of the Lake – 6 (indé)Beast of Reincarnation – 5Hell Let Loose: Vietnam – 5Mistfall Hunter – 4