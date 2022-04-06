description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Aucun raison que SONY puisse sortir indemne de cet énorme coup de poignard.
Ça fait 10 jours qu’ils en prennent (à juste titre) plein la gueule un peu partout sur le web, télévision, média etc. et ça ne semble pas du tout les inquiéter, bien au contraire.
Pour eux une PS6 full déma entre 1000 et 1500€ avec des jeux à 80/100€, ça ne les fait pas du tout peur ?
Genre c’est le carton assuré dans leur têtes ?
Et encore, nous ne sommes pas arrivé à la date fatidique.
C'est déjà mort pour moi, c'est quelque chose qui n'existe et n'existera pas
mais ils se retrouvent coincer entre la grogne des investisseurs qui voient la marge de sony baissé et celle des joueurs qui voient leur prix exploser, et ils ont du faire un choix, et ils ont choisis les investisseurs (et donc le suicide)
Merci
En réalité vendre un jeu en déma c’est quasi du 50/70% de bénéfices nets.
epic fait des bénéfice alors qu'ils offrent des jeux gratuit chaque semaine...