Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 07/11/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Press Start] Pourquoi Playstation s'obstine et ce que ça peut lui rapporter.
Press Start


PlayStation persiste et signe sur la fin du physique, et on va chercher à comprendre
1/ Pourquoi ?
2/ Quels bénéfices en tirer ?
https://www.youtube.com/watch?v=4nfX2wV7uaA
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    esets, kisukesan
    posted the 07/11/2026 at 01:00 PM by nicolasgourry
    comments (14)
    masharu posted the 07/11/2026 at 01:02 PM
    Depuis l'annonce chaque tweet se fait bashing et chaque video postée sur leur chaine principale se fait masse dislike.
    momotaros posted the 07/11/2026 at 01:09 PM
    masharu totallement mérité si ça ne change rien c'est pas grave, on aura essayé et au mieux on aura réussi à leur faire perdre de l'argent, c'est malheureuselent le seul langage qu'ils comprennent.
    walterwhite posted the 07/11/2026 at 01:16 PM
    masharu Ce n’est que le début, il ne faut rien lâcher. La PS6 doit être ce que la One était pour Microsoft.

    Aucun raison que SONY puisse sortir indemne de cet énorme coup de poignard.
    heracles posted the 07/11/2026 at 01:23 PM
    masharu Pourvu que ça lâche pas jusqu'à 2028 et même au delà. C'est pas quelque semaines de gueulantes qui va les arrêter
    keiku posted the 07/11/2026 at 01:26 PM
    En vrai le plus triste dans l'histoire c'est ceux qui vont subir le contrecoup de la décision de playstation a savoir les éditeurs de AA et de petit AAA qui vont encore voir leur vente baisser et risque de fermer (sans parler des studio déja en cours de fermeture)
    edgar posted the 07/11/2026 at 01:43 PM
    Ce qui m’étonne le plus dans cette affaire, c’est de voir Sony qui semble incroyablement confiant malgré l’énorme bad-buzz suite à cette annonce.

    Ça fait 10 jours qu’ils en prennent (à juste titre) plein la gueule un peu partout sur le web, télévision, média etc. et ça ne semble pas du tout les inquiéter, bien au contraire.

    Pour eux une PS6 full déma entre 1000 et 1500€ avec des jeux à 80/100€, ça ne les fait pas du tout peur ?

    Genre c’est le carton assuré dans leur têtes ?
    fan2jeux posted the 07/11/2026 at 01:46 PM
    masharu
    Et encore, nous ne sommes pas arrivé à la date fatidique.
    fan2jeux posted the 07/11/2026 at 01:48 PM
    Ce qui m'etonne, c'est que ça parle de ps6.
    C'est déjà mort pour moi, c'est quelque chose qui n'existe et n'existera pas
    keiku posted the 07/11/2026 at 02:03 PM
    edgar Ne pas communiquer sur la chose n'est pas une preuve de confiance mais plutôt de fuite, il essaye de faire le "rien ne m'affecte" mais en vrai ca doit être réunion de crise tous les jours dans les locaux...

    mais ils se retrouvent coincer entre la grogne des investisseurs qui voient la marge de sony baissé et celle des joueurs qui voient leur prix exploser, et ils ont du faire un choix, et ils ont choisis les investisseurs (et donc le suicide)
    esets posted the 07/11/2026 at 02:15 PM
    Espritcritique Cette vidéo est excellente, une analyse de très bonnes facture sur les chiffres. C'est ce j'avais fait comme analyse personnellement. Mais avec cette vidéo, elle est plus tructurer de ce je disais dans mes postes en général ou à l'oral.

    Merci
    suzukube posted the 07/11/2026 at 02:16 PM
    edgar Nan, le carton c'est de convertir les joueurs PS5 à acheter sur le store. La PS6 sera un échec, enfin dans le sens que vous l'entendez. Pour Sony, ça sera juste une vitrine technologique pour pousser à acheter les jeux sur le store mais depuis vos PS5. Et racheter des PS5 quand ils arriveront à les refaire à 400€, sans lecteur bien sûr. C'est ça la stratégie... Même si je n'ai pas acheté d'action de Sony, j'mise plutôt sur Nintendo moi. Ou Ubisoft, j'pense pas qu'ils peuvent redescendre plus bas que 4€ l'action.
    edgar posted the 07/11/2026 at 02:28 PM
    keiku suzukube Moi je pense qu’ils visent délibérément un parc de consoles moindre, du genre 20/30% moins que la PS5 mais avec tout autant de pourcentages de bénéfices en plus.

    En réalité vendre un jeu en déma c’est quasi du 50/70% de bénéfices nets.
    keiku posted the 07/11/2026 at 02:34 PM
    edgar oui c'est ce qu'il vise, dans la théorie, mais par contre c'est pas 20-30% qu'ils vont perdre mais 60-70% de joueurs pour 54% de bénéfice en plus... et vu que 80% de leur bénéfice ne vient pas de la vente de jeu mais des dlc et microtransaction...

    epic fait des bénéfice alors qu'ils offrent des jeux gratuit chaque semaine...
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