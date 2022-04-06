description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
La saga du rachat du géant du divertissement Warner Bros touche à sa fin : Netflix se couche et Paramount remporte la mise, avec le soutien du clan Trump et du "nouveau Citizen Kane d'extrême-droite", Larry Ellison. Derrière ce mercato entre tentaculaires conglomérats se cachent des enjeux cruciaux : hyper-concentration des médias, mainmise sur la production des imaginaires, agenda politique néo-réactionnaire,... Cette histoire en dit long sur les nouvelles formes du capitalisme du divertissement et une bataille culturelle à grande échelle.
La chaîne elle s’appelle Bolchegeek. Du coup j’ai un peu l’impression de voir Staline se plaindre qu’il y ait un nouveau dictateur hardcore dans la place. Un peu comme si le Dr Pepper reprochait au Coca d’être trop sucré.