Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 04/18/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 703
visites since opening : 1159999
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[Bolchegeek] Rachat de Warner : c'est plus grave que vous le pensez
Bolchegeek


La saga du rachat du géant du divertissement Warner Bros touche à sa fin : Netflix se couche et Paramount remporte la mise, avec le soutien du clan Trump et du "nouveau Citizen Kane d'extrême-droite", Larry Ellison. Derrière ce mercato entre tentaculaires conglomérats se cachent des enjeux cruciaux : hyper-concentration des médias, mainmise sur la production des imaginaires, agenda politique néo-réactionnaire,... Cette histoire en dit long sur les nouvelles formes du capitalisme du divertissement et une bataille culturelle à grande échelle.
https://www.youtube.com/watch?v=ikVNa3PC1vU&t
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    dooku
    posted the 04/18/2026 at 04:30 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    narphe1 posted the 04/18/2026 at 04:35 PM
    Oui car c'est certains que dans les mains de Netflix c'était bien mieux ! Au moins l'experience cinéma française est assuré dans les mains de Paramount , car la chronologie des medias et Netflix on sait à quel point c'est une chouette histoire d'amour ! Bref son avis sur la politique américaine comment te dire que
    grundbeld posted the 04/18/2026 at 04:56 PM
    La quasi hégémonie des progressistes et ultra progressistes sur le monde du divertissement semble toucher à sa fin. Ils pourront toujours mettre des coups mais à présent il faudra aussi apprendre à en recevoir.

    La chaîne elle s’appelle Bolchegeek. Du coup j’ai un peu l’impression de voir Staline se plaindre qu’il y ait un nouveau dictateur hardcore dans la place. Un peu comme si le Dr Pepper reprochait au Coca d’être trop sucré.
    dooku posted the 04/18/2026 at 05:33 PM
    Que le début de la merde avec le retour des réacs tocards
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo