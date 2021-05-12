

(Couverture : Control Resonant)

Bonus : Resident Evil Requiem

Traduction : Cependant, voir Requiem comme un monstre de Frankenstein, recousu à partir de morceaux de gloires passées, serait le sous-estimer. Il y a ici assez de tissus neufs pour lui assurer une place à la table d'honneur de ses pairs. Si Leon affiche une nonchalance familière, Grace est magnétique en tant qu'opposé total : une jeune recrue encore frêle, crédible par sa vulnérabilité et s'appuyant davantage sur son intelligence que sur ses armes.

Cela dit, la décision de laisser Grace sur la touche si longtemps, pour ne la faire sortir du banc qu'au dernier acte, est le seul vrai défaut de Requiem. Les zombies sont moins fascinants lorsqu'ils ne sont que de simples cibles de combat et, face à la fragilité nuancée de Grace, le numéro de héros d'action de Leon révèle sa monodimensionnalité... À en juger par ce titre, le meilleur Resident Evil est celui qui embrasse le survival horror et la première personne, mais seulement parce que ce côté de l'équation a reçu ici la plus grosse injection d'adrénaline. Peut-être faut-il en conclure que c'est le juste équilibre entre les deux styles qui paie le plus, oscillant entre tension et relâchement - après tout, ce n'est que lorsqu'un personnage s'absente trop longtemps que le jeu s'essouffle. Peut-être Capcom peut-il affiner cette combinaison pour créer le spécimen parfait. Ou alors, nous avons bouclé la boucle et il est temps d'inventer un genre totalement nouveau.

Resident Evil Requiem - 9Paranormasight : The Mermaid's Curse - 8Mythmatch - 8Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection - 7Planet of Lana II : Children of the Leaf - 7 (indé)Mario Tennis Fever - 6Esoteric Ebb - 6 (indé)Relooted - 6John Carpenter's Toxic Commando - 6God of War : Sons of Sparta - 5High On Life 2 - 5Scott Pilgrim EX - 3