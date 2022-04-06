description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
The Legend of Zelda, c’est l’une des sagas les plus mythiques du jeu vidéo.
Une saga qui a toujours su repousser les limites du médium, en imposant de nouvelles façons de jouer pour emmener le jeu vidéo vers des territoires que l’on n’imaginait même pas possibles à l’époque.
Mais c’est surtout un voyage qui aujourd’hui même, le 21 Février 2026, fête ses 40 ans d’existence. 40 ans d’innovations, de prises de risques, de ruptures créatives, mais aussi de retours aux sources.
Dans ce documentaire, nous allons retracer l’histoire entière de la saga principale, des premières idées de game-design avec la créationd e The Legend of Zelda sur NES, jusqu’au tout dernier jeu sorti en date : Echoes of Wisdom, sorti en 2024 sur Nintendo Switch. Les détails de développement, les premiers concepts, les idées abandonnées, mais aussi une analyse de chacun des jeux qui va montrer les nouveautés et démêler le vrai du faux par rapport aux critiques de l’époque.
Vidéo basée sur un script de 92 pages, +70h de recherche et d’écriture et après plus de 70h de montage.
Merci pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, apprendre tout en divertissant est mon moteur