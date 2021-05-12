

( Couverture : Romeo is a Dead Man )

Octopath Traveler 0 – 8

Routine – 8 (indé)

Hotel Infinity – 8 (VR)

Horses – 7 (indé)

Marvel Cosmic Invasion – 7 (indé)

Skate Story – 6 (indé)

Kirby Air Riders – 5

Demonschool – 6 (indé)

Sleep Awake – 6 (indé)

Dispatch – 5 (indé)

Call of Duty : Black Ops 7 – 4

Metroid Prime 4 : Beyond – 4



Bonus :

Dispatch

Dispatch est stylisé, dynamique et nous fait parfois rire aux éclats, notamment grâce à la performance de Travis Willingham dans le rôle de Phenomaman. Cependant, il semble impossible de passer outre le fantasme complaisant qui est au cœur du récit. La culture des comics et du jeu vidéo a déjà proposé des thématiques bien plus riches, et les jeux narratifs sont capables de prouesses avec très peu d'interactivité. Alors pourquoi, malgré les plaisanteries sur la fin de l'âge d'or des comics, Dispatch donne-t-il l'impression d'être un retour en arrière ?

Metroid prime 4

Et ces allers-retours incessants ne sont rien comparés au remplissage qui précède le dénouement - une série de rebondissements tortueux qui surpassent l'infâme quête de la Triforce de Wind Waker en termes de pénibilité. Avec cela, un Metroid déjà plat sombre un peu plus, passant de décevant à franchement embarrassant. Les jeux Nintendo ont déjà mis notre patience à l'épreuve par le passé, mais rarement de tant de manières à la fois, et jamais sans cette brillance intrinsèque qui rend de telles transgressions pardonnables. Quelles que soient les idées qui vous animaient en 2017, vous n'auriez pas pu rêver de cela.

PS : Les jeux "indés" sont répertorié par rapport à Steam.A savoir : Horses a été bannis de Steam.