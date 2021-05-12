profile
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
EDGE
EDGE
nicolasgourry
creation date : 12/05/2021
last update : 12/21/2025
Edge est un magazine multi-format de jeu vidéo. Tous les mois, je mettrais les notes.
EDGE "419" : Notes / Février 2026

( Couverture : Romeo is a Dead Man )

Octopath Traveler 0 – 8
Routine – 8 (indé)
Hotel Infinity – 8 (VR)
Horses – 7 (indé)
Marvel Cosmic Invasion – 7 (indé)
Skate Story – 6 (indé)
Kirby Air Riders – 5
Demonschool – 6 (indé)
Sleep Awake – 6 (indé)
Dispatch – 5 (indé)
Call of Duty : Black Ops 7 – 4
Metroid Prime 4 : Beyond – 4

Bonus :
Dispatch
Dispatch est stylisé, dynamique et nous fait parfois rire aux éclats, notamment grâce à la performance de Travis Willingham dans le rôle de Phenomaman. Cependant, il semble impossible de passer outre le fantasme complaisant qui est au cœur du récit. La culture des comics et du jeu vidéo a déjà proposé des thématiques bien plus riches, et les jeux narratifs sont capables de prouesses avec très peu d'interactivité. Alors pourquoi, malgré les plaisanteries sur la fin de l'âge d'or des comics, Dispatch donne-t-il l'impression d'être un retour en arrière ?
Metroid prime 4
Et ces allers-retours incessants ne sont rien comparés au remplissage qui précède le dénouement - une série de rebondissements tortueux qui surpassent l'infâme quête de la Triforce de Wind Waker en termes de pénibilité. Avec cela, un Metroid déjà plat sombre un peu plus, passant de décevant à franchement embarrassant. Les jeux Nintendo ont déjà mis notre patience à l'épreuve par le passé, mais rarement de tant de manières à la fois, et jamais sans cette brillance intrinsèque qui rend de telles transgressions pardonnables. Quelles que soient les idées qui vous animaient en 2017, vous n'auriez pas pu rêver de cela.

PS : Les jeux "indés" sont répertorié par rapport à Steam.
A savoir : Horses a été bannis de Steam.
    mercure7, kisukesan
    posted the 12/21/2025 at 12:30 AM by nicolasgourry
    comments (5)
    mercure7 posted the 12/21/2025 at 12:51 AM
    Surprenant pour Dispatch, ils ont donné la plus mauvaise note actuelle non ?

    Faudra que j'aille lire leur test, ça doit être intéressant d'avoir leur point de vue.
    nicolasgourry posted the 12/21/2025 at 12:53 AM
    mercure7 Pour Dispatch
    "Dispatch is stylish, dynamic and at times, has us laughing out loud, thanks in particular to Travis Willingham's performance as Phenomaman but it feels impossible to get past the fawning fantasy at its heart. Comic and game culture have been thematically richer than this, and narrative games are able to do a great deal with very little interactivity. So why, despite jokes about this not being the golden age of comics any more, does Dispatch feel like a retrograde step? "
    mercure7 posted the 12/21/2025 at 12:57 AM
    nicolasgourry Mouais, ça semble un peu étrange comme argumentaire, mais n'ayant pas encore fait le jeu, c'est dur de leur donner raison ou tort.

    Merci pour l'info vieux
    karbage posted the 12/21/2025 at 11:45 AM
    La note de DIspatech...
    Le jeu est très correct, alors qu'habituellement, je suis allergique au super-héros.
    Edge me donne toujours l'impression de vouloir aller à contre courant pour se distinguer.
    ouken posted the 12/21/2025 at 11:05 PM
    Octopah 0 8 , ok il et très bon mes quand je voie les autres Note des autres jeux le magasin par en couille complet la crédibilité et toute perdu aucun sens la
