Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[PC] Decrepit / Trailer
FPS





Éditeur : Three Friends
Développeur : Jämmerdal Games
Genre : FPS
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langue : Anglais

Vous devez vous frayer un chemin à travers un château abandonné.
À chaque mort, vous perdez votre équipement et vous êtes ramené dans les donjons, recommençant dans une cellule différente à chaque fois.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=XTPogECe5PU&t
    kujotaro posted the 12/13/2025 at 01:56 AM
    J'aime bien franchement. À voir si ça sort sur ps5
    bladagun posted the 12/13/2025 at 02:21 AM
    J'espère que ça sortira sur play il me donne trop envie
    misterwhite posted the 12/13/2025 at 09:36 AM
    Je l'ai wishlisté, il a l'air bien sympa
