Éditeur : Three Friends
Développeur : Jämmerdal Games
Genre : FPS
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langue : Anglais
Vous devez vous frayer un chemin à travers un château abandonné.
À chaque mort, vous perdez votre équipement et vous êtes ramené dans les donjons, recommençant dans une cellule différente à chaque fois.