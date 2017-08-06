Éditeur : Three Friends

Développeur : Jämmerdal Games

Genre : FPS

Prévu sur PC

Date de sortie : 2026

Langue : Anglais

Vous devez vous frayer un chemin à travers un château abandonné.À chaque mort, vous perdez votre équipement et vous êtes ramené dans les donjons, recommençant dans une cellule différente à chaque fois.