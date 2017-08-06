Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 12/12/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3950
visites since opening : 16016550
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC] Coven of the Chicken Foot / Trailer
Aventure





Éditeur : Wildflower Interactive
Développeur : Wildflower Interactive
Genre : Aventure
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langue : Anglais.

C'est le premier jeu du studio fondé par Bruce Straley.
Vous incarnez Gertie, une sorcière âgée : elle ne maniera pas d'épée ni ne fera de double saut pour éviter les dangers. Au contraire, elle doit apprendre à travailler avec son compagnon particulier et à s'y adapter pour survivre.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=mRNAbGYwvgg
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    megadeth, kisukesan, gareauxloups
    posted the 12/12/2025 at 09:45 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    azerty posted the 12/12/2025 at 10:12 AM
    Bien aimé, j'adore le délire Majin and the Forsaken Kingdom avec une mamie
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo