description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Wildflower Interactive
Développeur : Wildflower Interactive
Genre : Aventure
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langue : Anglais.
C'est le premier jeu du studio fondé par Bruce Straley.
Vous incarnez Gertie, une sorcière âgée : elle ne maniera pas d'épée ni ne fera de double saut pour éviter les dangers. Au contraire, elle doit apprendre à travailler avec son compagnon particulier et à s'y adapter pour survivre.