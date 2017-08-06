Éditeur : Wildflower Interactive

Développeur : Wildflower Interactive

Genre : Aventure

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C

Langue : Anglais.

C'est le premier jeu du studio fondé par Bruce Straley.Vous incarnez Gertie, une sorcière âgée : elle ne maniera pas d'épée ni ne fera de double saut pour éviter les dangers. Au contraire, elle doit apprendre à travailler avec son compagnon particulier et à s'y adapter pour survivre.