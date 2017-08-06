Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 12/07/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3939
visites since opening : 15955565
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC/Switch] ANTONBLAST / Maj : The end (Date)
Action





Éditeur : Summitsphere
Développeur : Summitsphere
Genre : Action
Disponible sur PC/Switch
Prévu sur PS5/PS4
Date de sortie : 2026
Langue : Anglais

Incarnez le furieux Anton Dynamite (ou sa collègue Annie) et utilisez votre Sacré Marteau pour démolir des mondes loufoques, affronter des boss qui remplissent l'écran et reprendre vos âmes à Satan !
C'est vrai : Satan en personne a volé la précieuse collection d'âmes d'Anton qui ne reculera devant rien pour la récupérer. Heureusement, Brulo, l'ingrat propriétaire du casino local, a ses propres problèmes avec Satan, et il est prêt à mettre de côté ses différends avec Anton pour régler ses comptes !
Votre mission dans chaque niveau est simple : déclenchez les détonateurs de Brulo, trouvez l'âme d'Anton et échappez-vous avant la fin de l'Happy Hour !

Mise à jour : The End
Date : 18 Décembre 2025
-The Demon Corp : Quatre nouveaux combats de boss
-Le Grand Tournoi : La Course aux Boss : Un défi consistant à affronter les neuf boss principaux sans K.O.
-Les Épreuves Citron Vert
-2 Nouveaux Modes de Jeu
-Nouvelle Bande-Son et Travail Sonore
-Nouveaux Babioles (Trinkets)
-Nouvelles Bombes de Peinture
-Nouveaux Succès
-Nouvelles langues : Français / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais.



Steam -la démo est disponible sur l'eShop-
Quelques tests :
OpenCritic 84% ActuGaming 9/10
https://www.youtube.com/watch?v=Cm510lZFoBk&t
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    reza
    posted the 12/07/2025 at 06:15 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo