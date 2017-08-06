Éditeur : Summitsphere

Développeur : Summitsphere

Genre : Action

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PS5/PS4

Date de sortie : 2026

Langue : Anglais

Mise à jour : The End

Date : 18 Décembre 2025

-The Demon Corp : Quatre nouveaux combats de boss

-Le Grand Tournoi : La Course aux Boss : Un défi consistant à affronter les neuf boss principaux sans K.O.

-Les Épreuves Citron Vert

-2 Nouveaux Modes de Jeu

-Nouvelle Bande-Son et Travail Sonore

-Nouveaux Babioles (Trinkets)

-Nouvelles Bombes de Peinture

-Nouveaux Succès

-Nouvelles langues : Français / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais.

Incarnez le furieux Anton Dynamite (ou sa collègue Annie) et utilisez votre Sacré Marteau pour démolir des mondes loufoques, affronter des boss qui remplissent l'écran et reprendre vos âmes à Satan !C'est vrai : Satan en personne a volé la précieuse collection d'âmes d'Anton qui ne reculera devant rien pour la récupérer. Heureusement, Brulo, l'ingrat propriétaire du casino local, a ses propres problèmes avec Satan, et il est prêt à mettre de côté ses différends avec Anton pour régler ses comptes !Votre mission dans chaque niveau est simple : déclenchez les détonateurs de Brulo, trouvez l'âme d'Anton et échappez-vous avant la fin de l'Happy Hour !