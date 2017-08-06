description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Summitsphere
Développeur : Summitsphere
Genre : Action
Disponible sur PC/Switch
Prévu sur PS5/PS4
Date de sortie : 2026
Langue : Anglais
Incarnez le furieux Anton Dynamite (ou sa collègue Annie) et utilisez votre Sacré Marteau pour démolir des mondes loufoques, affronter des boss qui remplissent l'écran et reprendre vos âmes à Satan !
C'est vrai : Satan en personne a volé la précieuse collection d'âmes d'Anton qui ne reculera devant rien pour la récupérer. Heureusement, Brulo, l'ingrat propriétaire du casino local, a ses propres problèmes avec Satan, et il est prêt à mettre de côté ses différends avec Anton pour régler ses comptes !
Votre mission dans chaque niveau est simple : déclenchez les détonateurs de Brulo, trouvez l'âme d'Anton et échappez-vous avant la fin de l'Happy Hour !
Mise à jour : The End
Date : 18 Décembre 2025
-The Demon Corp : Quatre nouveaux combats de boss
-Le Grand Tournoi : La Course aux Boss : Un défi consistant à affronter les neuf boss principaux sans K.O.
-Les Épreuves Citron Vert
-2 Nouveaux Modes de Jeu
-Nouvelle Bande-Son et Travail Sonore
-Nouveaux Babioles (Trinkets)
-Nouvelles Bombes de Peinture
-Nouveaux Succès
-Nouvelles langues : Français / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais.