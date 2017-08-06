description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Fireshine Games
Développeur : Pugstorm
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : 28 Janvier 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois.
Tu te réveilles dans la peau d’un explorateur, au fond d’une caverne regorgeant de secrets inavoués, oubliée depuis la nuit des temps.
Conçue pour 1 à 8 joueurs, tes choix façonnent un périple épique dans les méandres d’une mine souterraine.
Mise à jour : Void & Voltage
Date : 28 Janvier 2026