Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Jeux Vidéo
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 11/29/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3931
visites since opening : 15886225
subscribers : 36
bloggers : 14
Core Keeper aussi sur NS2 + Mise à jour (Date)
Aventure




Éditeur : Fireshine Games
Développeur : Pugstorm
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : 28 Janvier 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois.

Tu te réveilles dans la peau d’un explorateur, au fond d’une caverne regorgeant de secrets inavoués, oubliée depuis la nuit des temps.
Conçue pour 1 à 8 joueurs, tes choix façonnent un périple épique dans les méandres d’une mine souterraine.

Mise à jour : Void & Voltage
Date : 28 Janvier 2026



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 87%
