description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Le RECORD de durée a failli tomber une fois encore et on n'a même pas fait exprès ! Il faut dire que l'actualité était incroyablement chargée, qu'il s'agisse des recos et des sorties jeux vidéo, et on ne voulait vraiment pas faire de concessions sur tout ce contenu en provenance du Japon.
Bref, beaucoup d'heures de jeu, beaucoup d'heures d'émission, pas mal de fous rires et même des takes bien senties pour animer les débats. De DRAGON QUEST I II HD 2D REMAKE à INAZUMA ELEVEN VICTORY ROAD, en passant par HYRULE WARRIORS LES CHRONIQUES DU SCEAU et le reste, vous aurez largement de quoi vous inspirer si vous manquez d'idées cadeau pour les fêtes.
Encore merci à toutes celles et ceux qui soutiennent cette émission sur Patreon, le meilleur moyen de garantir la pérennité de nos contenus semaine après semaine. Et à très vite pour les SUMIMASEN AWARDS, pour un nouveau coup de projecteur sur tous nos coups de coeur de l'année.
- 5/10 à Kirby Air Riders (pourquoi pas, mais . . .)
- 8/10 à cette immondice de Double Dragon Revive (je l'ai fini en normal et en hard, je sais, et ceux qui ont joué au jeu, savent : ce jeu est une merde)