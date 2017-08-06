Éditeur : Mad Mushroom

Développeur : Rogue Snail

Genre : Action/RPG/Roguelike

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Portugais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Polonais / Chinois.

Au XIXe siècle, une sombre page de l'histoire brésilienne s'est écrite dans les terres arides du Nordeste. Le village de Canudos était un sanctuaire où des milliers de pauvres hères avaient trouvé refuge. Mais lorsqu'ils refusèrent de plier devant l'armée de la toute nouvelle République du Brésil, cette résistance fut réprimée dans le sang et l'horreur. Plus de 25 000 hommes, femmes et enfants furent massacrés.Vous incarnez Pajeú, qui a gagné sa liberté au combat, et qui lutte pour sauver l'âme du Conseiller, son mentor et le guide spirituel de Canudos. À chaque descente, le temps se dilate, et vos pouvoirs s'accroissent au fil des horreurs toujours plus redoutables que vous affrontez : les forces du mal qui ont dérobé la tête du Conseiller et piégé son âme.