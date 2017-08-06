description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Mad Mushroom
Développeur : Rogue Snail
Genre : Action/RPG/Roguelike
Disponible sur PC
Prévu sur PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Portugais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Polonais / Chinois.
Au XIXe siècle, une sombre page de l'histoire brésilienne s'est écrite dans les terres arides du Nordeste. Le village de Canudos était un sanctuaire où des milliers de pauvres hères avaient trouvé refuge. Mais lorsqu'ils refusèrent de plier devant l'armée de la toute nouvelle République du Brésil, cette résistance fut réprimée dans le sang et l'horreur. Plus de 25 000 hommes, femmes et enfants furent massacrés.
Vous incarnez Pajeú, qui a gagné sa liberté au combat, et qui lutte pour sauver l'âme du Conseiller, son mentor et le guide spirituel de Canudos. À chaque descente, le temps se dilate, et vos pouvoirs s'accroissent au fil des horreurs toujours plus redoutables que vous affrontez : les forces du mal qui ont dérobé la tête du Conseiller et piégé son âme.