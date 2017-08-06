Éditeur : Shueisha Games

Développeur : Sigono

Genre : Aventure/Narratif

Prévu sur PC/Switch/NS2

Date de sortie : Mars 2026

Langues : Français / Allemand / Anglais / Chinois / Japonais / Espagnol / Coréen.

Un photojournaliste fatigué par une vie ponctuée d'échecs se retrouve plongé dans un royaume fantasmagorique alors qu'il se rend dans sa ville natale. Là, tandis qu'il cherche un moyen de rentrer chez lui, il rencontre de nombreux esprits. Il aura pour guide une fille mystérieuse qui affirme qu'une cabane sur une lointaine montagne est leur seule porte de sortie.