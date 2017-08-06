Éditeur : Blobfish

Développeur : Blobfish

Genre : Action

Disponible sur PC/Switch

Langues : Japonais, Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais / Russe / Coréen / Chinois.

Mise à niveau

Gratuit / Disponible

-Amélioration du framerate (FPS) et de la résolution

-Coopération locale à 4 joueurs & GameShare avec des joueurs locaux

Site de Nintendo



Un vaisseau spatial du monde des patates s'écrase sur une planète alien. Le seul survivant : Brotato, la seule patate capable de manier 6 armes en même temps. En attente de se faire sauver par ses camarades, Brotato doit survivre dans cet environnement hostile.