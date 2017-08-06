description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Un vaisseau spatial du monde des patates s'écrase sur une planète alien. Le seul survivant : Brotato, la seule patate capable de manier 6 armes en même temps. En attente de se faire sauver par ses camarades, Brotato doit survivre dans cet environnement hostile.
Mise à niveau
Gratuit / Disponible
-Amélioration du framerate (FPS) et de la résolution
-Coopération locale à 4 joueurs & GameShare avec des joueurs locaux Site de Nintendo