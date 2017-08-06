Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Brotato NS2 Edition / Mise à niveau (Gratuit)
Action





Éditeur : Blobfish
Développeur : Blobfish
Genre : Action
Disponible sur PC/Switch
Langues : Japonais, Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais / Russe / Coréen / Chinois.

Un vaisseau spatial du monde des patates s'écrase sur une planète alien. Le seul survivant : Brotato, la seule patate capable de manier 6 armes en même temps. En attente de se faire sauver par ses camarades, Brotato doit survivre dans cet environnement hostile.

Mise à niveau
Gratuit / Disponible
-Amélioration du framerate (FPS) et de la résolution
-Coopération locale à 4 joueurs & GameShare avec des joueurs locaux
Site de Nintendo



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 75%
