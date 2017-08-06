description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Nodding Heads Games
Développeur : Nodding Heads Games
Genre : Aventure/Action
Prévu sur PC/XSX/PS5
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Danois / Finnois / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Assamais / Bengali / Hindi / Kannada / Marathe / Pendjabi / Tamoul / Télougou.
Se déroulant six ans après les événements du premier opus, Raji : Kaliyuga approfondit le conflit, dépeignant non seulement une guerre entre mortels, mais une lutte cosmique impliquant des dieux, des asuras et des forces mystiques.
L'antique warlord asura, Mahabalasura, provoque l'ouverture prématurée des cieux, brisant l'équilibre divin et plongeant tous les royaumes dans une guerre sans fin.
L'histoire se concentre sur Raji, désormais une guerrière aguerrie, et son jeune frère Darsh, un rêveur hanté par des visions du passé et du futur.
Ensemble, ils entament un périlleux voyage vers le Sommet Éternel, traversant diverses lokas (mondes). Leur destin est en suspens : parviendront-ils à sauver l'univers, ou seront-ils contraints de le détruire pour mettre fin au conflit ?