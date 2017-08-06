Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Jeux Vidéo
279
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
L'univers de
69
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 11/20/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3921
visites since opening : 15818273
subscribers : 36
bloggers : 14
[Multi] Crowsworn / Trailer
Metroidvania





Éditeur : Mongoose Rodeo
Développeur : Mongoose Rodeo
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/XSX/PS5/Switch
Date de sortie : N.C
Langue : Anglais

Une sombre malédiction s’est abattue sur le royaume autrefois prospère de Fearanndal. Seuls quelques vestiges de l’humanité semblent avoir survécu, tandis que le monde est envahi par des créatures cauchemardesques.


Steam
    posted the 11/20/2025 at 06:55 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    kujotaro posted the 11/20/2025 at 07:01 PM
    Ça claque de fou !!
    parrain59 posted the 11/20/2025 at 07:07 PM
    Toujours pas de date
