Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Jeux Vidéo
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[Multi] ChromaGun 2 : Dye Hard / Date de sortie
Réflexion




Éditeur : PM Studios
Développeur : Pixel Maniacs
Genre : Réflexion
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 12 Février 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais/ Turc / Bulgare / Tchèque / Finnois / Hongrois / Indonésien / Roumain / Russe / Suédois / Thaï / Chinois / Ukrainien / Vietnamien / Danois / Néerlandais / Grec / Norvégien.

Ici, à ChromaTec, les couleurs sont des aimants ! Enfin, pas exactement. Le chromatisme magnétoïde, une propriété physique du domaine pandimensionnel, est un peu plus complexe que cela. Pour faire simple : les murs attirent les objets de la même couleur. Toutes sortes d'objets ! Comme de grandes boîtes. Ou des petites. Ou de grandes caisses. Ou des WorkerDroids* super sûrs, super amicaux et définitivement pas meurtriers.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=uzvSdydE6G8
