Éditeur : PM Studios

Développeur : Pixel Maniacs

Genre : Réflexion

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 12 Février 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais/ Turc / Bulgare / Tchèque / Finnois / Hongrois / Indonésien / Roumain / Russe / Suédois / Thaï / Chinois / Ukrainien / Vietnamien / Danois / Néerlandais / Grec / Norvégien.

Ici, à ChromaTec, les couleurs sont des aimants ! Enfin, pas exactement. Le chromatisme magnétoïde, une propriété physique du domaine pandimensionnel, est un peu plus complexe que cela. Pour faire simple : les murs attirent les objets de la même couleur. Toutes sortes d'objets ! Comme de grandes boîtes. Ou des petites. Ou de grandes caisses. Ou des WorkerDroids* super sûrs, super amicaux et définitivement pas meurtriers.