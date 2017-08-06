description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Baby Robot Games
Développeur : Baby Robot Games
Genre : Action/Infiltration
Disponible sur PC
Prévu sur PS5/XSX
Date de sortie : 2026
Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Chinois/Coréen/Japonais/Polonais/Russe/Catalan.
Découvrez un mélange inédit de furtivité et de jeu dans l'ombre grâce à la capacité Fusion avec les ombres. Plongez dans les zones d'ombre pour accroître vos capacités de déplacement et les utiliser pour grimper aux murs, atteindre les endroits en apparence inaccessibles, attaquer vos adversaires par surprise ou progresser sans vous faire repérer.
Absorbez les échos pour apprendre à maîtriser de nouveaux pouvoirs liés aux ombres, fabriquez des gadgets hautement technologiques, et combinez tout cela avec votre faculté à vous infiltrer dans les lignes d'Hélios et découvrir ce que cache l'ennemi.