Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
L'univers de
L'univers de "l'indé"
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
nicolasgourry
06/08/2017
11/10/2025
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3912
Ereban : Shadow Legacy aussi sur PS5/XSX
Infiltration





Éditeur : Baby Robot Games
Développeur : Baby Robot Games
Genre : Action/Infiltration
Disponible sur PC
Prévu sur PS5/XSX
Date de sortie : 2026
Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Chinois/Coréen/Japonais/Polonais/Russe/Catalan.

Découvrez un mélange inédit de furtivité et de jeu dans l'ombre grâce à la capacité Fusion avec les ombres. Plongez dans les zones d'ombre pour accroître vos capacités de déplacement et les utiliser pour grimper aux murs, atteindre les endroits en apparence inaccessibles, attaquer vos adversaires par surprise ou progresser sans vous faire repérer.
Absorbez les échos pour apprendre à maîtriser de nouveaux pouvoirs liés aux ombres, fabriquez des gadgets hautement technologiques, et combinez tout cela avec votre faculté à vous infiltrer dans les lignes d'Hélios et découvrir ce que cache l'ennemi.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 72%
    posted the 11/10/2025 at 06:30 PM by nicolasgourry
    sunnytime posted the 11/10/2025 at 06:45 PM
    Ça me fait penser à Aragami !
