Éditeur : Baby Robot Games

Développeur : Baby Robot Games

Genre : Action/Infiltration

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX

Date de sortie : 2026

Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Chinois/Coréen/Japonais/Polonais/Russe/Catalan.

Découvrez un mélange inédit de furtivité et de jeu dans l'ombre grâce à la capacité Fusion avec les ombres. Plongez dans les zones d'ombre pour accroître vos capacités de déplacement et les utiliser pour grimper aux murs, atteindre les endroits en apparence inaccessibles, attaquer vos adversaires par surprise ou progresser sans vous faire repérer.Absorbez les échos pour apprendre à maîtriser de nouveaux pouvoirs liés aux ombres, fabriquez des gadgets hautement technologiques, et combinez tout cela avec votre faculté à vous infiltrer dans les lignes d'Hélios et découvrir ce que cache l'ennemi.