description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Digital Pajamas
Développeur : Scary Kid Studios
Genre : Horreur
Prévu sur PC/XSX
Date de sortie : N.C
Langue : Anglais
Naviguez dans les couloirs d'Harmonic Heights dans la peau de Fret, une jeune guitare talentueuse en quête d'un moyen de rentrer chez elle.
Découvrez Fret, une guitare sentiente prisonnière d'un cauchemar musical et mental.