Éditeur : Digital Pajamas

Développeur : Scary Kid Studios

Genre : Horreur

Prévu sur PC/XSX

Date de sortie : N.C

Langue : Anglais

Naviguez dans les couloirs d'Harmonic Heights dans la peau de Fret, une jeune guitare talentueuse en quête d'un moyen de rentrer chez elle.Découvrez Fret, une guitare sentiente prisonnière d'un cauchemar musical et mental.