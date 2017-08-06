Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 10/29/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3901
visites since opening : 15668030
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC/XSXIS] Don't Fret / Trailer
Horreur





Éditeur : Digital Pajamas
Développeur : Scary Kid Studios
Genre : Horreur
Prévu sur PC/XSX
Date de sortie : N.C
Langue : Anglais

Naviguez dans les couloirs d'Harmonic Heights dans la peau de Fret, une jeune guitare talentueuse en quête d'un moyen de rentrer chez elle.
Découvrez Fret, une guitare sentiente prisonnière d'un cauchemar musical et mental.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=xYtp7-k5FBU
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/29/2025 at 11:05 AM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo