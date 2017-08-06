Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 10/28/2025
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3900
visites since opening : 15661435
subscribers : 36
bloggers : 14
[PC] Darkwood II / Trailer
Horreur





Éditeur : Hooded Horse
Développeur : Ice-Pick Lodge
Genre : Horreur
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Tchèque / Japonais / Coréen / Portugais / Hongrois / Polonais / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien.

Au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, ce qui reste de la mer d'Aral est devenu le théâtre d'une anomalie : une forêt surnaturelle qui dévore tout sur son chemin. Nul ne sait d'où elle vient, ni pourquoi. Peut-être la vengeance de la nature bafouée par l'humanité ?
Tout autour gisent les ruines d'un monde disparu : villages déserts, navires échoués sur le sable et condamnés à rouiller, plateformes pétrolières abandonnées, centrales électriques et usines au bord de la destruction. Un labo biologique secret est plongé dans le silence sur une île lointaine, alors que des gangs de pillards, de bikers et d'ex-soldats contrôlent par la peur ce qui reste de la population. Des nomades traversent ces terres sans repos ni répit de nuit comme de jour... Même les murs ne sont pas une garantie de sécurité.
Alors que le monde perd son humanité et que la prétendue corruption de la forêt se propage, une question se pose : est-il vraiment préférable de rester humain ? Ne vaudrait-il pas mieux céder ?
Seul le cœur de la forêt recèle la réponse.


PS : Directement dans le Gamepass à sa sortie.
Steam
https://www.youtube.com/watch?v=CR99LP_nays&t
    posted the 10/28/2025 at 05:20 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    coconutsu posted the 10/28/2025 at 06:02 PM
    Je viens justement de prendre le premier qui a très bonne réputation, pas encore testé et j'avais regardé si il y avait un nouveau jeu depuis Darkwood et non rien, enfin jusqu'à aujourd'hui.
