Éditeur : GlintForge

Développeur : Xiaming Game

Genre : Action/Aventure

Prevu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 21 Novembre 2025 (PC)

Langues : Anglais / Japonais / Coréen / Chinois.

L'ambitieux Projet Meta Mirror, né de la collaboration entre l'humanité et l'intelligence artificielle super-avancée « Primus », se déroule en l'an 3323. Ce projet ambitieux vise à stabiliser la société et à assurer la sécurité en réparant la conscience des individus qui souffrent d'un intense trouble émotionnel.Vous incarnez Enforcer Decem, chargé de réparer des Mirrormazes étranges issus de l'esprit humain. Naviguez à travers ces labyrinthes, résolvez des puzzles et affrontez des Mirrormares puissants.Après une mission qui l'a laissé gravement blessé et amnésique, Decem entame un voyage de redécouverte. Alors que Decem réapprend les capacités d'un Enforcer, le voile se lève progressivement sur les secrets entourant le Projet Meta Mirror.