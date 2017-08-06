Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
nicolasgourry
06/08/2017
10/28/2025
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3896
visites since opening : 15656210
subscribers : 36
bloggers : 14
[PC] Retrace the Light / Date de sortie
Action





Éditeur : GlintForge
Développeur : Xiaming Game
Genre : Action/Aventure
Prevu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 21 Novembre 2025 (PC)
Langues : Anglais / Japonais / Coréen / Chinois.

L'ambitieux Projet Meta Mirror, né de la collaboration entre l'humanité et l'intelligence artificielle super-avancée « Primus », se déroule en l'an 3323. Ce projet ambitieux vise à stabiliser la société et à assurer la sécurité en réparant la conscience des individus qui souffrent d'un intense trouble émotionnel.
Vous incarnez Enforcer Decem, chargé de réparer des Mirrormazes étranges issus de l'esprit humain. Naviguez à travers ces labyrinthes, résolvez des puzzles et affrontez des Mirrormares puissants.
Après une mission qui l'a laissé gravement blessé et amnésique, Decem entame un voyage de redécouverte. Alors que Decem réapprend les capacités d'un Enforcer, le voile se lève progressivement sur les secrets entourant le Projet Meta Mirror.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=uwbBBaK_SJI
    10/28/2025 nicolasgourry
